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"Десна" хочет приобрести фургон для обслуживания VAR

"Десна" хочет приобрести фургон для обслуживания VAR

Киев  •  УНН

 • 10140 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. ФК "Десна" предложил свою помощь в приобретении специализированной машины для обслуживания системы видеоповторов VAR. Об этом в эфире программы "Великий футбол" рассказал директор телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Александр Денисов, передает УНН.

"Это Десна. Об этом в беседе сообщил президент УАФ Андрей Павелко. Черниговский клуб готов оплатить один такой фургон, стоимость которого чуть больше 200 тысяч евро. Но надо не только купить фургон, но и оснастить его мониторами и другим для просмотра повторов", - говорит Денисов.

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Он добавил, что подобные инициативы поступают и от других клубов.

"В том числе от команд Первой лиги", - сказал он.

Как писал УНН, по словам почетного президента СК "Днепр-1" Юрия Березы, то, что происходит в отечественном судействе без VAR, - переходит все границы.

Напомним, система VAR дебютировала в УПЛ в матче "Шахтер" - "Десна". И главный арбитр принял решение об отмене гола в ворота донецкой команды после подсказки видеоассистента.

Позже VAR использовался и на матче "Динамо" - "Днепр-1" - впервые на "Днепр-Арене". Тогда все ключевые решения судья поединка Екатерина Монзуль также вынесла именно после просмотра видеозаписей.

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