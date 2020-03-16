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"Десна" хоче придбати фургон для обслуговування VAR

"Десна" хоче придбати фургон для обслуговування VAR

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. ФК "Десна" запропонував свою допомогу в придбанні спеціалізованої машини для обслуговування системи відеоповторів VAR. Про це в ефірі програми "Великий футбол" розповів директор телеканалів "Футбол 1"/"Футбол 2" Олександр Денисов, передає УНН.

"Це Десна. Про це в розмові повідомив президент УАФ Андрій Павелко. Чернігівський клуб готовий оплатити один такий фургон, вартість якого трохи більше 200 тисяч євро. Але треба не тільки купити фургон, а й оснастити його моніторами і іншим для перегляду повторів", - каже Денисов.

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Він додав, що подібні ініціативи надходять і від інших клубів.

"В тому числі від команд Першої ліги", – сказав він.

Як писав УНН, за словами почесного президента СК “Дніпро-1” Юрія Берези, те, що відбувається у вітчизняному суддівстві без VAR, — переходить усі межі. 

Нагадаємо, система VAR дебютувала в УПЛ у матчі “Шахтар” — “Десна”. І головний арбітр ухвалив рішення про скасування голу в ворота донецької команди після підказки відеоасистента.

Пізніше VAR використовувався і на матчі “Динамо” — “Дніпро-1” — вперше на “Дніпро-Арені”. Тоді всі ключові рішення суддя поєдинку Катерина Монзуль також винесла саме після перегляду відеозаписів.

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