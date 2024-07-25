Воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили один из крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны на Кураховском направлении. Об этом воины сообщили в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что армия оккупантов одновременно применила 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и 1 боевую машину поддержки танков «Терминатор». Атаковали россияне и на мотоциклах - выехало 12 «гонщиков».

Вражеские колонны выдвинулись для атаки на рассвете. Штурм начался сразу с нескольких направлений.

Аэроразведка 79-ки обнаружила российскую технику еще далеко на подступах. По боевым порядкам оккупантов сразу начала работать наша артиллерия.

Первые танки и боевые бронированные машины начали останавливать наши операторы ударных дронов. Далее вступили в бой противотанкисты. Немало техники подорвалось на минах, коварно расставленных саперами 79-ки.

В итоге боя наши десантники подбили 6 танков и 7 ББМ с пехотой. Сожгли все 12 мотобайков. Россияне понесли огромные потери в живой силе: 40 оккупантов - уничтожены, еще 37 - ранены.

После подбития первых танков и бронемашин, остальная техника бросилась бежать с поля боя. Разбежавшуюся по посадкам пехоту добивали сбросами наши пилоты.

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