"Ситуация чрезвычайно тяжелая". 24-я ОМБр сообщила о передислокации в район временного Яра для усиления обороны
Киев • УНН
Подразделения 24-й отдельной механизированной бригады были передислоцированы в район Часов Яра Донецкой области для усиления обороны от интенсивных российских атак и обстрелов.
Подразделения 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила передислоцировали в район временного Яра Донецкой области для усиления обороны. Об этом 20 июня сообщают в Facebook 24-й ОМБр ВСУ, передает УНН.
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Ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно трудно. Враг постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга
Отмечают, что оккупанты "беспощадно обстреливают" времен овраг управляемыми авиабомбами и "всеми возможными видами вооружения".
"Воины 24-й бригады массово уничтожают пехоту и технику врага, ломая его планы, и заставляют платить огромную цену за каждый метр земли. К сожалению, у нас тоже есть потери. Вечная память и слава погибшим собратьям. Отомстим за каждого. Битва продолжается", говорится в сообщении.
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