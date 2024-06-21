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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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"Ситуація надзвичайно важка". 24-та ОМБр повідомила про передислокацію в район Часового Яру для посилення оборони

Київ • УНН

 • 26917 перегляди

Підрозділи 24-ї окремої механізованої бригади були передислоковані в район Часова Яру Донецької області для посилення оборони від інтенсивних російських атак і обстрілів.

"Ситуація надзвичайно важка". 24-та ОМБр повідомила про передислокацію в район Часового Яру для посилення оборони

Підрозділи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила передислокували в район Часового Яру Донецької області для посилення оборони. Про це 20 червня повідомляють у Facebook 24-ї ОМБр ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Ситуація в місті й навколо нього надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт із півночі й півдня

вказано в повідомленні.

Зазначають, що окупанти "нещадно обстрілюють" Часів Яр керованими авіабомбами й "усіма можливими видами озброєння".

"Воїни 24-ї бригади масово знищують піхоту й техніку ворога, ламаючи його плани, і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі. На жаль, у нас теж є втрати. Вічна пам'ять і слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного. Битва триває", ідеться в повідомленні.

З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень - Генштаб 20.06.24, 23:05 • 70441 перегляд

Лілія Подоляк

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