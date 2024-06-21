"Ситуація надзвичайно важка". 24-та ОМБр повідомила про передислокацію в район Часового Яру для посилення оборони
Київ • УНН
Підрозділи 24-ї окремої механізованої бригади були передислоковані в район Часова Яру Донецької області для посилення оборони від інтенсивних російських атак і обстрілів.
Підрозділи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила передислокували в район Часового Яру Донецької області для посилення оборони. Про це 20 червня повідомляють у Facebook 24-ї ОМБр ЗСУ, передає УНН.
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Ситуація в місті й навколо нього надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт із півночі й півдня
Зазначають, що окупанти "нещадно обстрілюють" Часів Яр керованими авіабомбами й "усіма можливими видами озброєння".
"Воїни 24-ї бригади масово знищують піхоту й техніку ворога, ламаючи його плани, і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі. На жаль, у нас теж є втрати. Вічна пам'ять і слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного. Битва триває", ідеться в повідомленні.
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