Госизмена крымских депутатов: за четыре года в суды направлено 75 дел
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение четырех лет с начала оккупации Крыма в суды направлено 75 обвинительных актов о государственной измене депутатов Верховной Рады автономии и Севастополя. Об этом заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Сегодня в суды направлено 57 обвинительных актов за совершение государственной измены бывшими депутатами ВР АРК, 18 - в отношении бывших депутатов Севастопольского городского совета. Сообщено о подозрении ряду лиц, причастных к преследованию заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа, украинских активистов и журналистов", - сказал Мамедов.
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Он напомнил, что с начала текущего года задержано бывших министра и заместителя министра оккупационного правительства, которые сейчас находятся под стражей.
Мамедов отметил, что "крымчанам, которые стали заложниками на своей земле, необходима поддержка руководства страны, украинцев, представителей иностранных государств, международных организаций".
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"В свою очередь, правоохранительные органы обязаны доказать вину виновных, суды - вынести приговоры, осудить предателей", - подчеркнул Мамедов.