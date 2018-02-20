Держзрада кримських депутатів: за чотири роки до судів направлено 75 справ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Упродовж чотирьох років з початку окупації Криму до судів направлено 75 обвинувальних актів про державну зраду депутатів Верховної Ради автономії та Севастополя. Про це заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, передає УНН із посиланням на прес-службу ГПУ.
“Сьогодні до судів скеровано 57 обвинувальних актів за вчинення державної зради колишніми депутатами ВР АРК, 18 — відносно колишніх депутатів Севастопольської міської ради. Повідомлено про підозру ряду осіб, причетним до переслідування заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу, українських активістів та журналістів”, — сказав Мамедов.
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Він нагадав, що з початку поточного року затримано колишніх міністра та заступника міністра окупаційного уряду, які наразі знаходяться під вартою.
Мамедов наголосив, що “кримчанам, які стали заручниками на своїй землі, необхідна підтримка керівництва країни, українців, представників іноземних держав, міжнародних організацій”.
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“У свою чергу, правоохоронні органи зобов’язані довести вину винних, суди — винести вироки, засудити зрадників”, — наголосив Мамедов.