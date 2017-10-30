Госисполнители с начала года взыскали 1,7 млрд грн алиментов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Государственные исполнители с начала года взыскали 1,7 млрд грн алиментов. Об этом написал на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНН.
"Государственные исполнители Минюста с начала года обеспечили уплату 1,7 млрд грн алиментов. Помощь получили более 500 тысяч детей", - написал министр.
Напомним, 17 мая Верховная Рада увеличила минимальный размер алиментов на ребенка и установила, что полученные средства являются собственностью ребенка.
Министерство юстиции Украины планирует принять решение о том, чтобы мужчинам, которые не платят алименты на детей, запретили выезд за границу.