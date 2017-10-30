Госисполнители с начала года взыскали 1,7 млрд грн алиментов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18949 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79243 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140436 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110947 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112846 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110114 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102429 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106435 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103106 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149868 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Госисполнители с начала года взыскали 1,7 млрд грн алиментов

Госисполнители с начала года взыскали 1,7 млрд грн алиментов

Киев  •  УНН

 • 8698 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Государственные исполнители с начала года взыскали 1,7 млрд грн алиментов. Об этом написал на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНН.

"Государственные исполнители Минюста с начала года обеспечили уплату 1,7 млрд грн алиментов. Помощь получили более 500 тысяч детей", - написал министр.

Напомним, 17 мая Верховная Рада увеличила минимальный размер алиментов на ребенка и установила, что полученные средства являются собственностью ребенка.

Министерство юстиции Украины планирует принять решение о том, чтобы мужчинам, которые не платят алименты на детей, запретили выезд за границу.

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