Держвиконавці з початку року стягнули 1,7 млрд грн аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Державні виконавці з початку року стягнули 1,7 млрд грн аліментів. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції України Павло Петренко, передає УНН.
"Державні виконавці Мін’юсту з початку року забезпечили сплату 1,7 млрд грн аліментів. Допомогу отримало більше 500 тисяч діток", - написав міністр.
Нагадаємо, 17 травня Верховна Рада збільшила мінімальний розмір аліментів на дитину та встановила, що отримані кошти є власністю дитини.
Міністерство юстиції України планує ухвалити рішення щодо того, щоб чоловікам, які не сплачують аліменти на дітей, заборонили виїзд за кордон.