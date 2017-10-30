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Держвиконавці з початку року стягнули 1,7 млрд грн аліментів

Київ • УНН

 • 8703 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Державні виконавці з початку року стягнули 1,7 млрд грн аліментів. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції України Павло Петренко, передає УНН.

"Державні виконавці Мін’юсту з початку року забезпечили сплату 1,7 млрд грн аліментів. Допомогу отримало більше 500 тисяч діток", - написав міністр.

Нагадаємо, 17 травня Верховна Рада збільшила мінімальний розмір аліментів на дитину та встановила, що отримані кошти є власністю дитини.

Міністерство юстиції України планує ухвалити рішення щодо того, щоб чоловікам, які не сплачують аліменти на дітей, заборонили виїзд за кордон.

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