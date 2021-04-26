Гостелевидение Беларуси показало признание обвиняемых по делу о "госперевороте"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Белорусский госканал ОНТ в воскресенье, 25 апреля, показал признание трех задержанных по делу о подготовке "вооруженного мятежа" в Беларуси и "покушения на жизнь" правителя страны Александра Лукашенко. Речь идет о филологе и политологе Александра Федуте, адвокате Юрие Зенковиче, а также лидере оппозиционной Партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григорие Костусёве, передает УНН.
Что известно
Фрагмент из эфира ОНТ включает в себя видеофрагменты продолжительностью не более двух секунд, на одной из которых Зенкович говорит: “Я признаю себя виновным”, Костусёв: “Признаю свою вину”, а Федута: “Я признаю себя виновным в участии в заговоре”.
Что предшествовало
Несколькими днями ранее четырем фигурантам дела было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти. Имя четвертого фигуранта до сих пор не известно.
О предотвращении “военного переворота” в Беларуси Федеральная служба безопасности России заявила 17 апреля. Ведомство утверждало, что Федута и Зенкович, которые были задержаны в Москве 13 и 14 апреля, намеревались свергнуть в Беларуси конституционный строй, а также “физически устранить” Лукашенко.
Правитель Беларуси неоднократно утверждал про госпереворот, который якобы готовится в республике, к которому должны быть причастны спецслужбы США. Со своей стороны, Госдепартамент назвал подобные обвинения в адрес Соединенных Штатов “абсолютно ложными”. Лукашенко с 1994 года неоднократно рассказывал о подготовке покушений на его жизнь.
Протесты после выборов президента
В Беларуси более 8 месяцев не прекращаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК снова объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власть в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков по протестующим.
Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.