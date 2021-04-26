Держтелебачення Білорусі показало зізнання обвинувачених у справі про "держпереворот"

Що відомо

Фрагмент з ефіру ОНТ включає в себе відеофрагменти тривалістю не більше двох секунд, на одній з яких Зенковіч каже: “Я визнаю себе винним”, Костусьов: “Визнаю свою провину”, а Федут: “Я визнаю себе винним в участі в змові”.

Що передувало

Декількома днями раніше чотирьом фігурантам справи було пред’явлено звинувачення в змові з метою захоплення влади. Ім’я четвертого фігуранта до сих пір не відомо.

Про запобігання “військового перевороту” в Білорусі Федеральна служба безпеки Росії заявила 17 квітня. Відомство стверджувало, що Федута і Зенковіч, що були затримані в Москві 13 і 14 квітня, мали намір повалити в Білорусі конституційний лад, а також “фізично усунути” Лукашенко.

Правитель Білорусі неодноразово стверджував про держпереворот, що нібито готується в республіці, до якого мають бути причетні спецслужби США. Зі свого боку, Держдепартамент назвав подібні звинувачення на адресу Сполучених Штатів “абсолютно помилковими”. Лукашенко з 1994 року неодноразово розповідав про підготовку замахів на його життя.

Протести після виборів президента

У Білорусі більше 8 місяців не вщухають масові акції протесту проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосив Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв’язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестуючих.

Варто відзначити, що Україна не визнає Лукашенко легітимним президентом Білорусі.