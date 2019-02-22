Госстат: богатство средней украинской семьи выросло на 24%

Самую большу долю в ресурсах домохозяйств занимали денежные доходы - 89,7%, в том числе оплата труда - 54,1%, пенсии, стипендии, пособия и субсидии, предоставленные наличными - 20,4%. Такие данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

Льготы и безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии и топлива занимают 2,8% в ресурсах граждан, стоимость потребленной продукции, полученной из личного подсобного хозяйства и от самозаготовок - 3,6%.

Напомним, средний показатель реальной зарплаты в Украине в декабре 2018 года в соответствии с декабрем 2017 годом увеличился на 9,7%.