Держстат: заможність середньої української родини зросла на 24%

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Загальні ресурси середнього домогосподарства, яке складається з 2,11 осіб, становили у січні-вересні 2018 року 9702,3 грн на місяць, що на 23,8% більше, ніж за аналогічний період 2017 року (7840,1 грн). Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу статистики.

Найбільшу частку у ресурсах домогосподарств займали грошові доходи - 89,7%, у тому числі оплата праці - 54,1%, пенсії, стипендії, допомоги та субсидії, надані готівкою - 20,4%. Такі дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

Пільги та безготівкові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива займають 2,8% в ресурсах громадян, вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель - 3,6%.

Нагадаємо, середній показник реальної зарплати в Україні у грудні 2018 року відповідно до грудня 2017 року збільшився на 9,7%.

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