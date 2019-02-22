Держстат: заможність середньої української родини зросла на 24%

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Загальні ресурси середнього домогосподарства, яке складається з 2,11 осіб, становили у січні-вересні 2018 року 9702,3 грн на місяць, що на 23,8% більше, ніж за аналогічний період 2017 року (7840,1 грн). Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу статистики.