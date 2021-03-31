Госстат подсчитал, на что уходит больше всего денег украинцев

Детали

Расходы на приобретение товаров и услуг составили 89% от всех расходов и сбережений, общая сумма которых в 2020 году достигала 3,972 млрд грн.

Прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах составил 141,5 млрд грн, или 3,56% от всех расходов и сбережений. Сбережения в иностранной валюте - 50,51 млрд грн, или 1,27% от всех расходов и сбережений.

В то же время доходы в 2020 году составили 3,972 трлн грн, что на 6,1% больше, чем в 2019 году.

Из них зарплата составила почти половину (45,9%) всех доходов, или 1,823 трлн грн, прибыль и смешанный доход - еще 17,9%, или 709,7 млрд грн. При этом значительная доля и соцпособий - 16,4%, или 652,1 млрд грн.

Располагаемый доход в 2020 году составил 3,063 млрд грн. Это на 5,4% больше, чем в 2019 году. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 73 355 грн, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 6,1%.

Реальные же располагаемые доходы (с учетом ценового фактора) в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 2,6%.

Отметим, располагаемый доход - это доходы населения за вычетом налогов и других обязательных платежей, т.е. средства, используемые населением на потребление и сбережения.

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Дополнение

В первом квартале этого года доходы населения составили 874,4 млрд грн, а в втором квартале - 867,5 млрд грн, в третьем квартале - более одного триллиона гривен, в четвертом квартале - 1,165 млрд грн.