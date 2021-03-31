Держстат підрахував, на що йде найбільше грошей українців

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Українці у пандемійному 2020 році найбільше витратили на товари і послуги - 3,535 трлн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на попередні дані Держстатистики.

Деталі

Витрати на придбання товарів і послуг становили 89% від усіх витрат і заощаджень, загальна сума яких у 2020 році сягала 3,972 трлн грн.

Приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах становив 141,5 млрд грн, або 3,56% від усіх витрат і заощаджень. Заощадження в іноземній валюті - 50,51 млрд грн, або 1,27% від усіх витрат і заощаджень.

Водночас доходи у 2020 році сягнули 3,972 трлн грн, що на 6,1% більше, ніж у 2019 році.

З них зарплата становила майже половину (45,9%) усіх доходів, або 1,823 трлн грн, прибуток та змішаний дохід - ще 17,9%, або 709,7 млрд грн. При цьому значна частка і соцдопомог - 16,4%, або 652,1 млрд грн.

Наявний дохід у 2020 році становив 3,063 трлн грн. Це на 5,4% більше, ніж у 2019 році. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 73 355 грн, збільшившись у порівнянні з 2019 роком на 6,1%.

Реальні ж наявні доходи (з урахуванням цінового фактору) у 2020 році в порівнянні з 2019 роком зросли на 2,6%.

Зазначимо, наявний дохід – це доходи населення за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів, тобто кошти, що використовуються населенням на споживання й заощадження.

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Доповнення

У першому кварталі цього року доходи населення становили 874,4 млрд грн, а у другому кварталі — 867,5 млрд грн, у третьому кварталі - понад один трильйон гривень, у четвертому кварталі - 1,165 трлн грн.

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