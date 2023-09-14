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В Украине отремонтировано более 500 км поврежденных в боях железнодорожных путей

В Украине отремонтировано более 500 км поврежденных в боях железнодорожных путей

Киев • УНН

 • 333759 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Госспецтрансслужба отремонтировала более 500 км поврежденных в боях железнодорожных путей, сообщил начальник управления строительства и восстановления Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины полковник Павел Бурштейн, пишет УНН с ссылкой на Military Media Center.

Детали

По его словам, подразделения ДССТ обеспечивают восстановление разрушенных участков железных дорог, главных и станционных путей. Результатом этой деятельности является бесперебойная работа железнодорожного транспорта на путях маршрутов подвоза и эвакуации, осуществление перевозок как граждан, так и грузов различного назначения.

Павел Бурштейн сказал, что по состоянию на сейчас уже восстановлено более 500 км различных железнодорожных путей. Выполнение работ по восстановлению подъездных путей также осуществляется на объектах баз хранения, в местах дислокации подразделений Вооруженных Сил, добавил он.

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