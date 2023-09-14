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В Україні відремонтовано понад 500 км пошкоджених у боях залізничних колій

В Україні відремонтовано понад 500 км пошкоджених у боях залізничних колій

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Держспецтрансслужба відремонтувала понад 500 км пошкоджених у боях залізничних шляхів, повідомив начальник управління будівництва та відновлення Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України полковник Павло Бурштейн, пише УНН з посиланням на Military Media Center.

Деталі

За його словами, підрозділи ДССТ забезпечують відновлення зруйнованих ділянок залізниць, головних та станційних колій. Результатом цієї діяльності є безперебійна робота залізничного транспорту на шляхах маршрутів підвозу та евакуації, здійснення перевезень як громадян, так і вантажів різного призначення.

Павло Бурштейн сказав, що станом на зараз вже відновлено понад 500 км різних залізничних колій. Виконання робіт з відновлення під’їздних колій також здійснюється на об’єктах баз зберігання, в місцях дислокації підрозділів Збройних Сил, додав він.

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