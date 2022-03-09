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Госсекретарь США заявил, что "абсолютно уверен, что Путин потерпит неудачу"

Госсекретарь США заявил, что "абсолютно уверен, что Путин потерпит неудачу"

Киев • УНН

 • 138101 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что он "абсолютно убежден, что Путин терпит неудачу, а Россия понесет стратегическое поражение". Его слова приводит CNN, передает УНН.

Цитата

"Как мы уже говорили ранее, вы можете выиграть битву, но это не означает, что вы выиграете войну, наоборот. Вы можете захватить город, но вы не можете забрать сердца и умы его жителей, и украинцы демонстрируют это каждый божий день", — сказал Блинкен на пресс-конференции в Государственном департаменте вместе со своим британским коллегой, министром иностранных дел Лиз Трасс.

Детали

Блинкен добавил, что если "цель Путина заключается в том, чтобы навязать какой-то марионеточный режим, сместив существующее правительство и поставив на его место такое, которое ему нравится, я думаю, по реакции украинского народа вполне очевидно, что они никогда не примут это".

"И если он попытается навязать такой марионеточный режим, оставив русские войска в Украине, это будет долгая, кровавая, затяжная путаница, в которой Россия будет продолжать тяжело страдать", — заметил Блинкен.

Блинкен сказал, что США стремились предоставить российскому лидеру сойти, но "каждый раз, когда появлялась возможность" воспользоваться "он нажимал на педаль газа и продолжал идти по той ужасной дороге, по которой он шел".

Блинкен сказал, что Россия уже "потерпела неудачу в достижении своих главных целей".

"Не удалось удержать Украину. Он не сможет удержать Украину в долгосрочной перспективе, опять же, каких бы тактических побед он не получил", — сообщил он.

Далее госсекретарь заявил, что экономические меры, предпринятые мировым сообществом "свели на нет 30 лет прогресса в интеграции России в мир, а драматический результат глобальных компаний из России оказывает глубокое влияние в краткосрочной перспективе и долгосрочной".

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