Госсекретарь США заявил, что "абсолютно уверен, что Путин потерпит неудачу"

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"Как мы уже говорили ранее, вы можете выиграть битву, но это не означает, что вы выиграете войну, наоборот. Вы можете захватить город, но вы не можете забрать сердца и умы его жителей, и украинцы демонстрируют это каждый божий день", — сказал Блинкен на пресс-конференции в Государственном департаменте вместе со своим британским коллегой, министром иностранных дел Лиз Трасс.

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Блинкен добавил, что если "цель Путина заключается в том, чтобы навязать какой-то марионеточный режим, сместив существующее правительство и поставив на его место такое, которое ему нравится, я думаю, по реакции украинского народа вполне очевидно, что они никогда не примут это".

"И если он попытается навязать такой марионеточный режим, оставив русские войска в Украине, это будет долгая, кровавая, затяжная путаница, в которой Россия будет продолжать тяжело страдать", — заметил Блинкен.

Блинкен сказал, что США стремились предоставить российскому лидеру сойти, но "каждый раз, когда появлялась возможность" воспользоваться "он нажимал на педаль газа и продолжал идти по той ужасной дороге, по которой он шел".

Блинкен сказал, что Россия уже "потерпела неудачу в достижении своих главных целей".

"Не удалось удержать Украину. Он не сможет удержать Украину в долгосрочной перспективе, опять же, каких бы тактических побед он не получил", — сообщил он.

Далее госсекретарь заявил, что экономические меры, предпринятые мировым сообществом "свели на нет 30 лет прогресса в интеграции России в мир, а драматический результат глобальных компаний из России оказывает глубокое влияние в краткосрочной перспективе и долгосрочной".