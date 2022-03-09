Держсекретар США заявив, що "абсолютно впевнений, що Путін зазнає невдачі"

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 55534 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 113442 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 144344 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 195458 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 190151 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 181407 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 154909 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117773 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110216 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 325418 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Похмуро, дощ очікується через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 38607 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 43685 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 29829 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 36207 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 31125 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 200691 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 325418 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 584002 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 526356 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 725718 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 56369 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 97397 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 124713 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 147453 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 160739 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Держсекретар США заявив, що "абсолютно впевнений, що Путін зазнає невдачі"

Держсекретар США заявив, що "абсолютно впевнений, що Путін зазнає невдачі"

Київ • УНН

 • 138102 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що він "абсолютно переконаний, що Путін зазнає невдачі, а Росія зазнає стратегічної поразки". Його слова наводить CNN, передає УНН.

Цитата

"Як ми вже говорили раніше, ви можете виграти битву, але це не означає, що ви виграєте війну, навпаки. Ви можете захопити місто, але ви не можете забрати серця та уми його мешканців, і українці демонструють це кожен божий день", — сказав Блінкен на пресконференції у Державному департаменті разом зі своїм британським колегою, міністром закордонних справ Ліз Трасс.

Деталі

Блінкен додав, що якщо "мета Путіна полягає в тому, щоб нав'язати якийсь маріонетковий режим, змістивши існуючий уряд і поставивши на його місце таке, яке йому подобається, я думаю, щодо реакції українського народу цілком очевидно, що вони ніколи не приймуть це".

"І якщо він спробує нав'язати такий маріонетковий режим, залишивши російські війська в Україні, це буде довга, кривава, затяжна плутанина, в якій Росія продовжуватиме тяжко страждати", — зауважив Блінкен.

Блінкен сказав, що США прагнули надати російському лідеру зійти, але "кожен раз, коли з'являлася можливість" скористатися, "він натискав на педаль газу і продовжував йти тією жахливою дорогою, якою він йшов".

Блінкен сказав, що Росія вже "зазнала невдачі у досягненні своїх головних цілей".

"Не вдалось утримати Україну. Він не зможе утримати Україну в довгостроковій перспективі, знову ж таки, яких би тактичних перемог він не здобув", — повідомив він.

Далі держсекретар заявив, що економічні заходи, вжиті світовою спільнотою, "звели нанівець 30 років прогресу в інтеграції Росії у світ, а драматичний результат глобальних компаній із Росії надає глибокий вплив у короткостроковій перспективі та довгостроковій".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30