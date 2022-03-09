Держсекретар США заявив, що "абсолютно впевнений, що Путін зазнає невдачі"

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"Як ми вже говорили раніше, ви можете виграти битву, але це не означає, що ви виграєте війну, навпаки. Ви можете захопити місто, але ви не можете забрати серця та уми його мешканців, і українці демонструють це кожен божий день", — сказав Блінкен на пресконференції у Державному департаменті разом зі своїм британським колегою, міністром закордонних справ Ліз Трасс.

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Блінкен додав, що якщо "мета Путіна полягає в тому, щоб нав'язати якийсь маріонетковий режим, змістивши існуючий уряд і поставивши на його місце таке, яке йому подобається, я думаю, щодо реакції українського народу цілком очевидно, що вони ніколи не приймуть це".

"І якщо він спробує нав'язати такий маріонетковий режим, залишивши російські війська в Україні, це буде довга, кривава, затяжна плутанина, в якій Росія продовжуватиме тяжко страждати", — зауважив Блінкен.

Блінкен сказав, що США прагнули надати російському лідеру зійти, але "кожен раз, коли з'являлася можливість" скористатися, "він натискав на педаль газу і продовжував йти тією жахливою дорогою, якою він йшов".

Блінкен сказав, що Росія вже "зазнала невдачі у досягненні своїх головних цілей".

"Не вдалось утримати Україну. Він не зможе утримати Україну в довгостроковій перспективі, знову ж таки, яких би тактичних перемог він не здобув", — повідомив він.

Далі держсекретар заявив, що економічні заходи, вжиті світовою спільнотою, "звели нанівець 30 років прогресу в інтеграції Росії у світ, а драматичний результат глобальних компаній із Росії надає глибокий вплив у короткостроковій перспективі та довгостроковій".