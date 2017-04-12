Госсекретарь США: отсутствие прогресса в урегулировании в Украине - препятствие к нормализации с РФ

Как сказал он на пресс-конференции, стороны подтвердили важность минских договоренностей по урегулировании на оккупированной части Донбасса. Но, подчеркнул он, пока не будет достигнуто полного развития в их исполнении, это будет оставаться препятствием на пути к улучшению отношений между США и Россией.

По словам госсекретаря, в настоящее время отношения США и России находятся на низком уровне, а две ядерные державы не должны иметь таких отношений.

Он напомнил, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, вывод войск и вооружений, и повлиять на сепаратистов, чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могла полноценно сыграть свою роль в урегулировании.

Позже, отвечая на вопрос, Р.Тиллерсон сказал, что во время переговоров вопрос санкций, введенных в отношении России из-за ее агрессии против Украины, не обсуждали.

Напомним, перед прибытием Рекса Тиллерсона в Россию с ним имел телефонный разговор президент Украины Петр Порошенко, и, как сообщили на Банковой, госсекретарь пообещал, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.