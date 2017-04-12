Госсекретарь США: отсутствие прогресса в урегулировании в Украине - препятствие к нормализации с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве и после того, как их обоих принял президент России Владимир Путин назвал отсутствие прогресса в урегулировании в Украине препятствием к нормализации отношений с Россией, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сказал он на пресс-конференции, стороны подтвердили важность минских договоренностей по урегулировании на оккупированной части Донбасса. Но, подчеркнул он, пока не будет достигнуто полного развития в их исполнении, это будет оставаться препятствием на пути к улучшению отношений между США и Россией.
По словам госсекретаря, в настоящее время отношения США и России находятся на низком уровне, а две ядерные державы не должны иметь таких отношений.
Он напомнил, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, вывод войск и вооружений, и повлиять на сепаратистов, чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могла полноценно сыграть свою роль в урегулировании.
Позже, отвечая на вопрос, Р.Тиллерсон сказал, что во время переговоров вопрос санкций, введенных в отношении России из-за ее агрессии против Украины, не обсуждали.
Напомним, перед прибытием Рекса Тиллерсона в Россию с ним имел телефонный разговор президент Украины Петр Порошенко, и, как сообщили на Банковой, госсекретарь пообещал, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.