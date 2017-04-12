Госсекретарь США: отсутствие прогресса в урегулировании в Украине - препятствие к нормализации с РФ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43375 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103114 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158239 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117217 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117005 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112851 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104498 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

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Госсекретарь США: отсутствие прогресса в урегулировании в Украине - препятствие к нормализации с РФ

Госсекретарь США: отсутствие прогресса в урегулировании в Украине - препятствие к нормализации с РФ

Киев  •  УНН

 • 16415 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве и после того, как их обоих принял президент России Владимир Путин назвал отсутствие прогресса в урегулировании в Украине препятствием к нормализации отношений с Россией, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сказал он на пресс-конференции, стороны подтвердили важность минских договоренностей по урегулировании на оккупированной части Донбасса. Но, подчеркнул он, пока не будет достигнуто полного развития в их исполнении, это будет оставаться препятствием на пути к улучшению отношений между США и Россией.

По словам госсекретаря, в настоящее время отношения США и России находятся на низком уровне, а две ядерные державы не должны иметь таких отношений.

Он напомнил, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, вывод войск и вооружений, и повлиять на сепаратистов, чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могла полноценно сыграть свою роль в урегулировании.

Позже, отвечая на вопрос, Р.Тиллерсон сказал, что во время переговоров вопрос санкций, введенных в отношении России из-за ее агрессии против Украины, не обсуждали.

Напомним, перед прибытием Рекса Тиллерсона в Россию с ним имел телефонный разговор президент Украины Петр Порошенко, и, как сообщили на Банковой, госсекретарь пообещал, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.

Украинские Национальные Новости

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