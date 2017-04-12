Держсекретар США: відсутність поступу в урегулюванні в Україні - перешкода до нормалізації з РФ

Як сказав він на прес-конференції, сторони підтвердили важливість мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Але, наголосив він, доки не буде досягнено повного поступу в їхньому виконанні, це буде залишатися перешкодою на шляху до поліпшення відносин між США і Росією.

За словами держсекретаря, нині відносини США і Росії перебувають на низькому рівні, а дві ядерні держави не повинні мати таких відносин.

Він нагадав, що Росія має виконати свої зобов’язання, зокрема, щодо виведення військ і озброєнь, і вплинути на сепаратистів, щоб Організація з безпеки і співпраці в Європі могла повноцінно відіграти свою роль у врегулюванні.

Пізніше, відповідаючи на запитання, Тіллерсон сказав, що під час переговорів питання санкцій, запроваджених щодо Росії через її агресію проти України, не обговорювали.

Нагадаємо, перед прибуттям Рекса Тіллерсона до Росії з ним мав телефонну розмову президент України Петро Порошенко, і, як повідомили на Банковій, держсекретар пообіцяв, що Вашингтон не допустить ніяких пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні і Сирії.