Госпродпотребслужба обнаружила опасную школьную форму

"По результатам проведенных внеплановых проверок установлено введенные в оборот ООО" Виктол "(пиджак для мальчиков) и ФЛП Бычковым А.О (юбка для девочек) продукции, не соответствуют требованиям безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Следовательно, по результатам выявленных нарушений к субъектам хозяйствования вынесены решения о принятии ограничительных мер, а именно: запрет предоставления продукции на рынок и применены штрафные санкции.