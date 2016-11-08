Госпродпотребслужба обнаружила опасную школьную форму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Должностные лица главных управлений Госпродпотребслужбы в Одесской области и в Киеве обнаружили школьную форму, которая не соответствует требованиям безопасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
"По результатам проведенных внеплановых проверок установлено введенные в оборот ООО" Виктол "(пиджак для мальчиков) и ФЛП Бычковым А.О (юбка для девочек) продукции, не соответствуют требованиям безопасности", - сообщили в пресс-службе.
Следовательно, по результатам выявленных нарушений к субъектам хозяйствования вынесены решения о принятии ограничительных мер, а именно: запрет предоставления продукции на рынок и применены штрафные санкции.