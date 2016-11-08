Держпродспоживслужба виявила небезпечну шкільну форму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Посадові особи головних управлінь Держпродспоживслужби в Одеській області та в Києві виявили шкільну форму, яка не відповідає вимогам щодо безпечності. Про це УНН повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби.
“За результатами проведених позапланових перевірок встановлено введення в обіг ТОВ „ВІКТОЛЬ“ (піджак для хлопчиків) та ФОП Бичковим А.О (спідниця для дівчаток) продукції, яка не відповідає вимогам щодо безпечності”, — повідомили у прес-службі.
Відтак, за результатами виявлених порушень до суб’єктів господарювання винесені рішення про вжиття обмежувальних заходів, а саме: заборона надання продукції на ринок та застосовані штрафні санкції.