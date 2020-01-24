Госпродпотребслужба: новых вспышек птичьего гриппа нет

“С целью контроля за эпизоотической ситуацией, в зонах защиты и наблюдения работают 15 рабочих групп, которые проводят учет птицы в индивидуальном секторе и клинический осмотр.

Проведен клинический осмотр 24983 голов птицы в 1194 дворах 32-х населенных пунктов, работа завершена. По результатам проведенного клинического осмотра информации о заболеваемости птицы в зонах защиты и наблюдения не поступало”, — отметили в ведомстве.

Также там сообщили, что 24 января завершено дезинфекцию одного помещения, где содержалась птица, начаты работы по очистке и дезинфекции других.

“Как сообщалось ранее, по состоянию на 08.00 23 января 2020 года подвергнуто умерщвления 108688 голов птицы, в том числе: с ЧП Хутор” — 108 144 голов; с ООО “Немиров-Подолье” — 544 головы ", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Еврокомиссия в одностороннем порядке прекратила импорт курятины из Украины из-за птичьего гриппа, который пришел к нам достоверно с ЕС и был зафиксирован 18 января в Винницкой области. Такое решение шокировало украинскую сторону, которая имела договоренности с ЕС не прекращать двустороннюю торговлю, и пока там бушевал птичий грипп — продолжала закупать европейские продукты, в частности польскую курятину.

Эксперты объясняют, что зафиксированный в ЕС и Украине штамп птичьего гриппа безопасен для человека, а поэтому закрывать экспорт — нет смысла. Они расценивают действия ЕС как элемент конкурентной войны.

В министерстве экономического развития в свою очередь заявили, что срочно начинают консультации с ЕС.

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Ранее сообщал УНН, что в ЕС Украина поставляет 1/3 всего экспорта курятины страны.