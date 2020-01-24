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Держпродспоживслужба: нових спалахів пташиного грипу немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. В зоні спалаху пташиного грипу у Вінницькій області проведено клінічний огляд птиці — нових спалахів не зафіксовано. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області, передає УНН.

Держпродспоживслужба: нових спалахів пташиного грипу немає

“З метою контролю за епізоотичною ситуацією, в зонах захисту та спостереження працюють 15 робочих груп, які проводять облік птиці в індивідуальному секторі та клінічний огляд.

Проведено клінічний огляд 24983 голів птиці в 1194 дворах 32-ох населених пунктів, роботу завершено. За результатами проведеного клінічного огляду інформації щодо захворюваності птиці в зонах захисту та спостереження не надходило”, — зазначили у відомстві.

Також там повідомили, що 24 січня завершено дезінфекцію одного приміщення, де утримувалась птиця, розпочато роботи з очистки та дезінфекції інших.

“Як повідомлялось раніше, станом на 08:00 годину 23 січня 2020 року піддано умертвлінню 108688 голів птиці, в тому числі: з ПП „Хутір“ — 108144 голів; з ТОВ „Немирів-Поділля“ — 544 голови”, — зазначили у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Єврокомісія в односторонньому порядку припинила імпорт курятини з України через пташиний грип, який прийшов до нас вірогідно з ЄС і був зафіксований 18 грудня у Вінницькій області. Таке рішення шокувало українську сторону, яка мала домовленості з ЄС не припиняти двосторонню торгівлю, і поки там вирував пташиний грип — продовжувала закуповувати європейські продукти, зокрема польську курятину.

Експерти пояснюють, що зафіксований в ЄС та Україні штамп пташиного грипу безпечний для людини, а тому закривати експорт — немає сенсу. Вони розцінюють дії ЄС як елемент конкурентної війни.

У міністерстві економічного розвитку в свою чергу заявили, що терміново розпочинають консультації з ЄС.

Детальніше про конфлікт читайте тут.

Раніше УНН повідомляв, що в ЄС Україна поставляє 1/3 всього експорту курятини країни.

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