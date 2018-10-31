Господдержка фермеров: чего ждать в 2019 году

Он напомнил, что в этом году на поддержку агросектора правительство направило 6,3 млрд грн, но, например, с "фермерского миллиарда" освоено только 10%.

При этом, именно фермеры не захотели пользоваться дотациями, добавил Слободян.

"Опрос, который мы провели летом этого года среди 40 тыс. фермеров, показал, что документы на получение государственных средств подали только 13% аграриев.

58% фермеров вообще не подавали документы, поскольку не верят в реальность господдержки. По другим направлениям использования господдержки ситуация примерно такая же", - сообщил Слободян.

Впрочем, по мнению экспертов отрасли, главным препятствием в доступе к фермерским дотациям является не столько разочарование фермеров, сколько их полулегальная деятельность.

Сегодня в "тени" находится около 70% мелких фермеров, которые не платят налоги, и поэтому не могут пользоваться дотациями, говорит генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий.

"Когда мы говорим о господдержке, то право на нее имеют те предприятия, которые работают абсолютно легально. Фермер должен сбывать свою продукцию не за наличные. Он должен декларировать все свои доходы и расходы, вести элементарную бухгалтерию", - объясняет он.

Еще одной причиной неэффективности госпрограмм считается их частая смена.

"У нас часто меняются формы государственной поддержки. В этом году дали компенсацию по процентам, в следующем году - нет. И фермеры, и предприятия понимают, что брать долгосрочный кредит очень рискованно.

Именно поэтому государственная поддержка должна быть долгосрочной. Если фермеры увидят, что это работает, они будут верить. А если это разовая акция - интереса и доверия у фермера идти в банк и брать кредит не будет", - заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета на круглом столе.

Он также обозначил ключевые изменения в программе господдержки фермеров на следующий год.

Речь идет, во-первых, о бюджетной поддержке на гектар в размере 3 тыс. грн.

"Это прямая поддержка на гектар - 3 тыс. грн. Но всегда у нас были ограничения. Сейчас это 20 га, то есть, фермеры могут получить до 60 тыс. грн государственной поддержки", - сообщил он, добавив, что эту поддержку получат хозяйства, зарегистрированные после 1 января 2016 года.

Также государство планирует дотировать членов фермерских хозяйств, добавил замминистра.

"Такая дотация составляет 5,5 необлагаемого минимума заработной платы, то есть 9,5 тыс. грн на члена хозяйства, но эта сумма составляет не более 30 тыс., то есть 3 члена хозяйства получат эту дотацию", - заявил он.

Всего в следующем году на поддержку агросектора правительство направит 7 млрд грн, из них 4 млрд грн - на развитие животноводства.

Для развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации предусмотрена поддержка в размере 1 млрд грн.

Компенсация за приобретение посадочного материала составит 400 млн грн, сообщил Шеремета.

Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости развития производства продукции с добавленной стоимостью.

"Все знают, что надо переходить на продукцию с высокой добавленной стоимостью, но это - капитальные вложения и ресурс. Финансовая поддержка в направлении кредитования предусмотрена, поэтому, кто проворнее, тот и будет работать", - сказал он.

Напомним, по последним данным, соотношение экспорта сырья и продукции с добавленной стоимостью составляет 85%/15% соответственно. То есть, пока Украина все еще остается "сырьевым придатком" для развитых стран.