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Держпідтримка фермерів: чого чекати у 2019 році

Держпідтримка фермерів: чого чекати у 2019 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Рік, що минає, українські фермери охрестили роком розчарувань з точки зору державної підтримки АПК. Про це під час круглого столу "Державна підтримка фермерів - чого чекати у 2019 році?" повідомив представник Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Слободян, передає кореспондент УНН.

Він нагадав, що цього року на підтримку агросектору уряд спрямував 6,3 млрд грн, але, наприклад, з "фермерського мільярда" освоєно лише 10%.

При цьому, саме фермери не захотіли користуватися дотаціями, додав Слободян.

"Опитування, яке ми провели влітку цього року серед 40 тис. фермерів, засвідчило, що документи на отримання державних коштів подали лише 13% аграріїв.

58% фермерів взагалі не подавали документи, оскільки не вірять у реальність держпідтримки. По інших напрямках використання держпідтримки ситуація приблизно така сама", - повідомив Слободян.

Утім, на думку експертів галузі, головною перепоною у доступі до фермерських дотацій є не стільки зневіра фермерів, скільки їх напівлегальна діяльність.

Сьогодні у "тіні" перебуває близько 70% дрібних фермерів, які не сплачують податки, і тому не можуть користуватися дотаціями, каже генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Тарас Висоцький.

"Коли ми говоримо про держпідтримку, то право на неї мають ті підприємства, які працюють абсолютно легально. Фермер має збувати свою продукцію не за готівку. Він повинен декларувати всі свої доходи і витрати, вести елементарну бухгалтерію", - пояснює він.

Ще однією причиною неефективності держпрограм вважається їх часта зміна.

"У нас часто змінюються форми державної підтримки. У цьому році дали компенсацію по відсотках, у наступному році - ні. І фермери, і підприємства розуміють, що брати довгостроковий кредит дуже ризиковано.

Саме тому державна підтримка має бути довгостроковою. Якщо фермери побачать, що це працює, вони будуть вірити. А якщо це разова акція - інтересу і довіри у фермера йти у банк і брати кредит не буде", - заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета на круглому столі.

Він також окреслив ключові зміни до програм держпідтримки фермерів на наступний рік.

Йдеться, по-перше, про бюджетну підтримку на гектар обсягом 3 тис. грн.

"Це пряма підтримка на гектар - 3 тис. грн. Але завжди у нас були обмеження. Зараз це 20 га, тобто, фермери можуть отримати до 60 тис. грн державної підтримки", - повідомив він, додавши, що цю підтримку отримають новостворені господарства, зареєстровані після 1 січня 2016 року.

Також держава планує дотувати членів фермерських господарств, додав заступник міністра.

"Така дотація складає 5,5 неоподаткованого мінімуму заробітної плати, тобто 9,5 тис. грн на члена господарства, але ця сума складає не більше 30 тис., тобто 3 члени господарства отримають цю дотацію", - заявив він.

Загалом наступного року на підтримку агросектору уряд спрямує 7 млрд грн, з них 4 млрд грн - на розвиток тваринництва.

Для розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації передбачена підтримка обсягом 1 млрд грн.

Компенсація за придбання садивного матеріалу становитиме 400 млн грн, поінформував Шеремета.

Крім того, він акцентував увагу на необхідності розвитку виробництва продукції з доданою вартістю.

"Усі знають, що треба переходити на продукцію із доданою вартістю, але це - капітальні вкладення та ресурс. Фінансова підтримка у напрямку кредитування передбачена, тому - хто прудкіший - той і працюватиме", - сказав він.

Нагадаємо, за останніми даними співвідношення експорту сировини і продукції з доданою вартістю становить 85%/15% відповідно. Тобто, наразі Україна все ще залишається "сировинним придатком" для розвинених країн.

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