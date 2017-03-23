Госказначейство приостановило работу в Балаклее из-за взрыва на складе боеприпасов

"Государственная казначейская служба Украины сообщает, что работа Управление ГКСУ в Балаклейском районе Харьковской области сегодня 23.03.2017 года временно приостановлено в связи с пожаром на складах с оружием в городе Балаклея, повлекшим детонацию боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, о возобновлении работы казначейства в Балаклейском районе будет сообщено дополнительно.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.