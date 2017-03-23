Держказначейство призупинило роботу в Балаклії через вибух на складі боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Держказначейство призупинило роботу управління в Балаклії на Харківщині через вибух на складі боєприпасів, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Державна казначейська служба України повідомляє, що роботу Управління ДКСУ в Балаклійському районі Харківської області сьогодні 23.03.2017 тимчасово призупинено у зв’язку з пожежею на складах зі зброєю у місті Балаклія, що спричинила детонацію боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, про відновлення роботи казначейства у Балаклійському районі буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.