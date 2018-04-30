Госсекретарь США: мы допускаем признание государственности Палестины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В США не исключают варианта решения израильско-палестинского конфликта путем создания двух независимых государств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
“В конце сторонам придется принимать решение. Безусловно, мы открыты для варианта „двух государств“ как одного из возможных решений”, — сообщил он.
Говоря о возможном признании государственности Палестины, Помпео подчеркнул, что это возможно только в случае согласия с таким вариантом обеих сторон конфликта. Он также призвал палестинцев вернуться к мирным переговорам с Израилем.
Он отметил, что резолюция о израильско-палестинском конфликте остается приоритетной для администрации президента, несмотря на признание Иерусалима столицей Израиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит решение о “двух государствах”, если обе стороны будут согласны.
Как сообщал УНН, Трамп назвал неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана через заявления Израиля.