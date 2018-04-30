Госсекретарь США: мы допускаем признание государственности Палестины

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

“В конце сторонам придется принимать решение. Безусловно, мы открыты для варианта „двух государств“ как одного из возможных решений”, — сообщил он.

Говоря о возможном признании государственности Палестины, Помпео подчеркнул, что это возможно только в случае согласия с таким вариантом обеих сторон конфликта. Он также призвал палестинцев вернуться к мирным переговорам с Израилем.

Он отметил, что резолюция о израильско-палестинском конфликте остается приоритетной для администрации президента, несмотря на признание Иерусалима столицей Израиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит решение о “двух государствах”, если обе стороны будут согласны.

Как сообщал УНН, Трамп назвал неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана через заявления Израиля.