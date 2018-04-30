Держсекретар США: ми допускаємо визнання державності Палестини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У США не виключають варіанту вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту через створення двох незалежних держав. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео.
“Врешті сторонам доведеться ухвалювати рішення. Безумовно, ми відкриті для варіанту „двох держав“ як одного з можливих рішень”, — повідомив він.
Говорячи про ймовірне визнання державності Палестини, Помпео наголосив, що це можливо лише у разі згоди з таким варіантом обох сторін конфлікту. Він також закликав палестинців повернутися до мирних переговорів з Ізраїлем.
Він зазначив, що резолюція про ізраїльсько-палестинський конфлікт залишається пріоритетною для адміністрації президента, попри визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримає рішення щодо “двох держав”, якщо обидві сторони будуть згодні.
Як повідомляв УНН, Трамп назвав неприйнятною ситуацію навколо ядерної програми Ірану через заяви Ізраїлю.