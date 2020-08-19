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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70746 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97629 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123226 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105331 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125161 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100666 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101570 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103766 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Госэкоинспекция с начала года насчитала более 177 млн грн убытков за вред природе

Госэкоинспекция с начала года насчитала более 177 млн грн убытков за вред природе

Киев  •  УНН

 • 12855 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. За первое полугодие 2020 года Госэкоинспекция провела более 1,4 тыс. проверок использования лесных ресурсов и природно-заповедного фонда и насчитала ущерб на сумму более 177 млн грн. Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook, передает УНН.

"За первое полугодие 2020 года Госэкоинспекция провела 1460 проверок использования лесных ресурсов и природно-заповедного фонда. За причиненный ущерб к административной ответственности привлечено 2387 лиц, начислено убытков на сумму свыше 177,4 млн грн", - написал Малеваный.

Наибольший ущерб начислено в пяти областях:

▪️ в Херсонской области - около 24 млн грн;
▪️ в Днепропетровской области - около 11,2 млн грн;
▪️ в Закарпатской области - около 9 млн грн;
▪️ в Черниговской области - более 8,2 млн грн;
▪️ в Хмельницкой области - более 7,1 млн грн.

"Последнее резонансное нарушение обнаружили во время проверки, проведенной с 23 июня по 3 июля 2020 года, в Сновском районном дочернем агролесхозяйстве специализированного предприятия "Сновскрайагролесхоз". Установлено незаконные рубки и другие нарушения природоохранного законодательства, которые нанесли ущерб государству на почти 11,6 млн грн", - добавил Малеваный.

Напомним, за первое полугодие Государственная экологическая инспекция больше всего убытков, причиненных стихийными свалками, насчитала в столице и Киевской области.

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