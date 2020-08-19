Держекоінспекція з початку року нарахувала понад 177 млн грн збитків за шкоду природі

"За перше півріччя 2020 року Держекоінспекція провела 1460 перевірок використання лісових ресурсів та природно-заповідного фонду. За заподіяну шкоду до адміністративної відповідальності притягнуто 2387 осіб, нараховано збитків на суму у понад 177,4 млн грн", - написав Мальований.

Найбільше збитків нараховано у п’яти областях:

▪️ у Херсонській області - близько 24 млн грн;

▪️ у Дніпропетровській області - близько 11,2 млн грн;

▪️ у Закарпатській області - близько 9 млн грн;

▪️ у Чернігівській області - понад 8,2 млн грн;

▪️ у Хмельницькій області - понад 7,1 млн грн.

"Останнє резонансне порушення виявили під час перевірки, що була проведена з 23 червня по 3 липня 2020 року, у Сновському районному дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємстві "Сновськрайагролісгосп". Встановлено незаконні рубки та інші порушення природоохоронного законодавства, що завдали шкоди державі на майже 11,6 млн грн", - додав Мальований.

Нагадаємо, за перше півріччя Державна екологічна інспекція найбільше збитків, завданих стихійними сміттєзвалищами, нарахувала у столиці й Київській області.