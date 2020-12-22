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Госдума России вернула систему вытрезвителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Нижняя палата российского парламента на заседании 22 декабря приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители, пишет УНН.

Госдума России вернула систему вытрезвителей

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители.

Документом вводится система правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации медвытрезвителей. Закон также не запрещает организовывать их на принципах партнерства с частными организациями.

Документом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым. Правила их деятельности должно будет утвердить правительство РФ.

“Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация”, — сообщает сайт Госдумы.

Справка: вытрезвители в России были ликвидированы в 2011 году в рамках реформы МВД. В последующие годы неоднократно появлялись сообщения о планах восстановить вытрезвители. Предложение о создании вытрезвителей на основе частно-государственного партнерства было выдвинуто Советом Федерации в марте 2019 года. Система вытрезвителей существовала в Советском Союзе. С оказавшихся в таких заведениях взимали плату.

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