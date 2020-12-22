Держдума Росії повернула систему витверезників
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Нижня палата російського парламенту на засіданні 22 грудня прийняла в третьому, заключному читанні законопроект, що дає регіонам право створювати платні медичні витверезники, пише УНН.
Державна Дума на пленарному засіданні прийняла в третьому читанні закон, що наділяє регіони і муніципалітети правом створювати витверезники.
Документом вводиться система правовідносин в регіонах і муніципалітетах щодо організації медвитверезників. Закон також не забороняє організовувати їх на принципах партнерства з приватними організаціями.
Документом пропонується закріпити за регіонами повноваження з надання допомоги тим, хто знаходиться в громадських місцях в стані сп’яніння і втратив здатність самостійно пересуватися чи орієнтуватися в навколишньому середовищі. Одним із заходів стане організація спеціалізованих установ для надання допомоги нетверезим. Правила їхньої діяльності повинен буде затвердити уряд РФ.
“Перед тим як помістити громадянина в витверезник, передбачається, що його обов’язково огляне лікар, щоб виключити захворювання, при наявності якого необхідна госпіталізація”, — повідомляє сайт Держдуми.
Довідка: витверезники в Росії були ліквідовані в 2011 році в рамках реформи МВС. В наступні роки неодноразово з’являлися повідомлення про плани відновити витверезники. Пропозиція про створення витверезників на основі приватно-державного партнерства була висунута Радою Федерації в березні 2019 року. Система витверезників існувала в Радянському Союзі. З людей, що опинилися в таких закладах стягували плату.