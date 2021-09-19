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Госдепартамент США призвал Россию допустить миссию ОБСЕ на границу с Украиной

Госдепартамент США призвал Россию допустить миссию ОБСЕ на границу с Украиной

Киев  •  УНН

 • 31620 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Госдепартамент США "глубоко сожалеет" о решении России не продлевать мандат миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на контрольно-пропускных пунктах Гуково и Донецк на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении Госдепа США, информирует УНН.

Цитата

"Соединенные Штаты глубоко сожалеют о решении Российской Федерации заблокировать консенсус о продлении срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах Гуково и Донецк, - говорится в заявлении. - Возражения России против продолжения... мандата вызывает глубокую озабоченность по поводу ее намерений выполнять свои международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной".

Далее Госдеп отмечает: "Мы продолжаем призывать Россию разрешить продлить мандат миссии по наблюдению за границами, прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта".

Что предшествовало

Посланник России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ 2 сентября, что Россия не видит причин для продления мандата группы после окончания срока его действия 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересматриваться не будет.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что "Украина и западные страны не проявили должного уважения к размещению группы наблюдателей ОБСЕ по российской инициативе". По ее словам, развертывание было "жестом доброй воли со стороны России, чтобы побудить Киев пойти по пути мирного урегулирования кризиса на востоке Украины".

Захарова добавила, что Киев и страны Запада "стремились использовать факт присутствия ОБСЕ на территории России" для "отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания правительства Украины выполнять Минский пакет мер".

Добавим

МИД Украины выступил с решительным осуждением решения России, о недопуске миссии ОБСЕ на границу с Украиной, и заметил, что отсутствие мониторинга является свидетельством планов России "продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта".

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