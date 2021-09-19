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Держдепартамент США закликав Росію допустити місію ОБСЄ на кордон з Україною

Київ • УНН

 • 31636 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Держдепартамент США "глибоко шкодує" про рішення Росії не продовжувати мандат місії прикордонних спостерігачів ОБСЄ на контрольно-пропускних пунктах Гуково і Донецьк на кордоні з Україною. Про це йдеться в заяві Держдепу США, інформує УНН.

Цитата

"Сполучені Штати глибоко жалкують про рішення Російської Федерації заблокувати консенсус щодо продовження терміну дії місії спостерігачів ОБСЄ на російських контрольно-пропускних пунктах Гуково і Донецьк, - йдеться в заяві. - Заперечення Росії проти продовження... мандата викликає глибоку заклопотаність з приводу її намірів виконувати свої міжнародні зобов'язання і конструктивно взаємодіяти з Україною".

Далі Держдеп зазначає: "Ми продовжуємо закликати Росію дозволити продовжити мандат місії зі спостереження за межами, припинити триваючу агресію проти України і сприяти мирному врегулюванню конфлікту".

Що передувало

Посланник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ 2 вересня, що Росія не бачить причин для продовження мандата групи після закінчення терміну його дії 30 вересня 2021 року. За його словами, це рішення переглядатися не буде.

Реакція Москви

Прессекретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що "Україна і західні країни не виявили належної поваги до розміщення групи спостерігачів ОБСЄ за російської ініціативи". За її словами, розгортання було "жестом доброї волі з боку Росії, який спонукав Київ піти по шляху мирного врегулювання кризи на сході України".

Захарова додала, що Київ і країни Заходу "прагнули використовувати факт присутності ОБСЄ на території Росії" для "відволікання уваги міжнародного співтовариства від затятого небажання уряду України виконувати Мінський пакет заходів".

Додамо

МЗС України виступило з рішучим осудом рішення Росії, про недопуск місії ОБСЄ на кордон з Україною, і зауважило, що відсутність моніторингу є свідченням планів Росії "продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту".

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