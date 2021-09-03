Росія пояснила намір заблокувати місію ОБСЄ на кордоні нестачою "поваги"

Цитата

За словами Захарової, розгортання місії стало “жестом доброї волі з боку Росії”, який “залишився без відповіді”.

“Українська влада і їхні західні покровителі не поставилися до цього кроку Російської Федерації з належною повагою. Оскільки за 7 років своєї діяльності Група не зафіксувала жодного факту перекидання з Росії в Донбас військ, озброєнь, боєприпасів або військової техніки, ці країни прагнули використовувати сам факт присутності ОБСЄ на російській території для підтвердження якихось “зобов’язань” Росії в рамках мінських домовленостей, підписаних вже після прибуття спостерігачів, а головне — для відволікання уваги міжнародного співтовариства від затятого небажання української влади виконувати мінський “Комплекс заходів”, — заявила вона.

Деталі

Захарової також стало “очевидним”, що діяльність спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні нібито “не робить позитивного впливу” на процес врегулювання конфлікту на Донбасі, викликаного російською агресією.

Додамо

Спостерігачі ОБСЄ регулярно спостерігають перетин кордону людей у військовій формі. Такі спостереження, зокрема, можна виявити в останніх звітах місії станом на 17 і 24 серпня.



Також в серпні ОБСЄ в сотий раз спостерігала, як російська колона так званої “гуманітарної допомоги”, що складається з чотирьох автомобілів, перетнула кордон України і повернулася назад через пункт пропуску Донецьк.



Оглядом того, що міститься в вантажівках, місія не займається. Зазначимо — що робота ОБСЄ полягає в спостереженні, а не дачі будь-яких оцінок.

Що було раніше

Росія напередодні оголосила, що не підтримає продовження терміну дії місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні після 30 вересня.



Україна у відповідь заявила, що рішуче засуджує деструктивну позицію Російської Федерації.



У МЗС України розглядають таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій і Луганській областях, що може привести подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.