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Россия объяснила намерение заблокировать миссию ОБСЕ на границе недостатком "уважения"

Россия объяснила намерение заблокировать миссию ОБСЕ на границе недостатком "уважения"

Киев  •  УНН

 • 59364 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Россия решила заблокировать продление срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе после 30 сентября недостатком “должного уважения”. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает УНН.

Цитата

По словам Захаровой, развертывание миссии стало “жестом доброй воли со стороны России”, который “остался без ответа”.

“Украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением. Поскольку за 7 лет своей деятельности Группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, эти страны стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких “обязательств” России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное — для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский “Комплекс мер”, — заявила она.

Детали

Захаровой также стало “очевидным”, что деятельность наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе якобы “не оказывает позитивного влияния” на процесс урегулирования конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией.

Добавим

Наблюдатели ОБСЕ регулярно наблюдают пересечение границе людей в военной форме. Такие наблюдения, в частности, можно обнаружить в последних отчетах миссии по состоянию на 17 и 24 августа.

Также в августе ОБСЕ в сотый раз наблюдала, как российская колонна так называемой “гуманитарной помощи”, состоящая из четырех автомобилей, пересекла границу Украины и вернулась обратно через пункт пропуска Донецк.

Осмотром того, что содержится в грузовиках, миссия не занимается. Отметим — что работа ОБСЕ заключается в наблюдении, а не даче каких-либо оценок.

Что было ранее

Россия накануне объявила, что не поддержит продление срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе после 30 сентября.

Украина в ответ заявила, что решительно осуждает деструктивную позицию Российской Федерации.

В МИД Украины рассматривают такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести дальнейшую эскалацию в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Украинские Национальные Новости

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