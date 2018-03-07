Госдепартамент США утверждает, что Москва не соблюдает резолюции СБ ООН о перемирии в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Госдепартамент США утверждает, что Россия не соблюдает резолюции 2401 Совета Безопасности ООН о перемирии в Сирии, а обстрелы гражданского населения в пригороде Дамаска Восточная Гута продолжаются. Соответствующую позицию изложила во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, информирует УНН.
“Россия и сирийский режим продолжают наносить удары, особенно в Восточной Гуте, несмотря на принятую резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения боевых действий по всей Сирии”, — сказала она. Науерт также заявила, что предложение Москвы о создании гуманитарного коридора является “фарсом”. Кроме того, по ее мнению, “не было никаких реальных пауз” в боевых действиях. Представитель американского внешнеполитического ведомства добавила, что РФ не соблюдает резолюции, а также не обращает внимания на гуманитарный кризис в Восточной Гуте.
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“Бомбы и артиллерийские снаряды продолжают падать на гражданское население и медицинские объекты в пригородах Дамаска”, — настаивала Науерт. Согласно сообщению руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, грузовики с гуманитарной помощью были вынуждены покинуть эту зону “из-за атаки союзных режима сил, которая привела к гибели мирного населения”. “Позвольте мне напомнить, что они поддерживаются Россией”, — сказала начальник пресс-службы Госдепартамента.
В заключение она также выразила мнение, что Москва не желает выполнять резолюцию 2401. Более того, Науерт утверждала, что Россия не только не призвала Дамаск к этому, но и сама продолжает бомбардировки.
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Напомним, во время телефонных переговоров премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп назвали сирийский режим и Россию ответственными за страдания мирных жителей Восточной Гуты.