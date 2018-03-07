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Держдепартамент США стверджує, що Москва не дотримується резолюції РБ ООН про перемир'я в Сирії

Держдепартамент США стверджує, що Москва не дотримується резолюції РБ ООН про перемир'я в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Держдепартамент США стверджує, що Росія не дотримується резолюції 2401 Ради Безпеки ООН про перемир'я в Сирії, а обстріли цивільного населення в передмісті Дамаска Східна Гута тривають. Відповідну позицію виклала у вівторок на брифінгу керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, інформує УНН.

“Росія і сирійський режим продовжують завдавати ударів, особливо в Східній Гуті, незважаючи на одностайно прийняту резолюцію 2401 Ради Безпеки ООН, що вимагає негайного припинення бойових дій по всій Сирії”, — сказала вона. Науерт також заявила, що пропозиція Москви про створення гуманітарного коридору є “фарсом”. Крім того, на її думку, “не було ніяких реальних пауз” у бойових діях. Представник американського зовнішньополітичного відомства додала, що РФ не дотримується резолюції, а також не звертає уваги на гуманітарну кризу в Східній Гуті.

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“Бомби і артилерійські снаряди продовжують падати на цивільне населення і медичні об’єкти у передмістях Дамаска”, — наполягала Науерт. Згідно з повідомленням керівника прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, вантажівки з гуманітарною допомогою були змушені покинути цю зону “через атаки союзних режиму сил, яка привела до загибелі мирного населення”. “Дозвольте мені нагадати, що вони підтримуються Росією”, — сказала начальник прес-служби Держдепартаменту.

На закінчення вона також висловила думку, що Москва не бажає виконувати резолюцію 2401. Більш того, Науерт стверджувала, що Росія не тільки не закликала Дамаск до цього, але і сама продовжує бомбардування.

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Нагадаємо, під час телефонних переговорів прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей і президент США Дональд Трамп назвали сирійський режим і Росію відповідальними за страждання мирних жителів Східної Гути.

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