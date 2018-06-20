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Госдепартамент положительно оценил принятие Украиной закона о Антикоррупционный суд

Госдепартамент положительно оценил принятие Украиной закона о Антикоррупционный суд

Киев  •  УНН

 • 7763 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Госдепартамент положительно оценивает принятие Украиной закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом заявила в среду руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науерт, информирует УНН.

“США высоко оценивают то, что Украина приняла закон о создании независимого Антикоррупционного суда, — указала она в распространенном заявлении. — Для Украины это важный шаг в направлении европейского будущего”.

По словам Науэрт, США также “приветствуют заявление по этому поводу, сделанное (во вторник) директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард”. “Она и президент Украины Петр Порошенко (во время телефонного разговора) согласились с тем, что Верховная рада должна быстро внести поправки в этот закон, позволяющие суду заслушивать все дела, подпадающие под его юрисдикцию”, — продолжила руководитель пресс- службы.

“Данные шаги позволят гарантировать, что суд будет способен свести на нет коррупцию, которая угрожает национальной безопасности Украины, ее процветанию и демократическому развитию”, — заметила Науэрт.

Как сообщал УНН, в G7 поприветствовали положительную оценку МВФ по Высшего антикоррупционного суда.

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