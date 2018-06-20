Держдепартамент схвально оцінив прийняття Україною закону про Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Держдепартамент схвально оцінює прийняття Україною закону про створення Вищого антикорупційного суду. На цьому наголосила в середу керівник прес-служби американського зовнішньополітичного відомства Хезер Науерт, інформує УНН.
“США високо оцінюють те, що Україна прийняла закон про створення незалежного Антикорупційного суду, — вказала вона в поширеній заяві. — Для України це важливий крок в напрямку європейського майбутнього”.
За словами Науерт, США також “вітають заяву з цього приводу, зроблену (у вівторок) директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард”. “Вона і президент України Петро Порошенко (під час телефонної розмови) погодилися з тим, що Верховна рада повинна швидко внести поправки в цей закон, що дозволяють суду заслуховувати всі справи, які підпадають під його юрисдикцію”, — продовжила керівник прес-служби.
“Дані кроки дозволять гарантувати, що суд буде здатний звести нанівець корупцію, яка загрожує національній безпеці України, її процвітанню і демократичному розвитку”, — зауважила Науерт.
Як повідомляв УНН, у G7 привітали позитивну оцінку МВФ щодо Вищого антикорупційного суду.