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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Госдеп призвал освободить из тюрьмы Олега Сенцова, ведь он погибает там

Киев • УНН

 • 12194 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт выступила с заявлением, в котором призвала власти России отпустить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме в течение 100 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Нойерт и заявление, опубликованное пресс-службой Государственного департамента США.

Госдеп призвал освободить из тюрьмы Олега Сенцова, ведь он погибает там

“Мы обеспокоены перспективой того, что еще одна невинная человек погибает в российской тюрьме”, — заявила она.

По словам Нойерт, Вашингтон надеется на то, что российские власти отпустит Сенцова, чтобы избежать трагедии, которая приведет к тому, что США призовут привлечь виновных к ответственности за возможную гибель режиссера.

Как сообщал УНН, в Вторник, 21 август наступил сотый день с начала голодовки украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в российской тюрьме. В связи с этим представители международных правозащитных организаций, общественные деятели и политики высказались с призывом освободить Сенцова и остальных “пленников Кремля”, а в некоторых городах даже прошли массовые пикеты.

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