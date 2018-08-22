Держдеп закликав звільнити з в'язниці Олега Сенцова, адже він гине там
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойерт виступила із заявою, в якій закликала владу Росії відпустити українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській в’язниці протягом 100 днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Нойерт та заяву, опубліковану прес-службою Державного департаменту США.
“Ми стурбовані перспективою того, що ще одна невинна людина гине в російській в’язниці”, — заявила вона.
За словами Нойерт, Вашингтон сподівається на те, що російська влада відпустить Сенцова, щоб уникнути трагедії, яка призведе до того, що США закличуть притягнути винних до відповідальності за можливу загибель режисера.
Як повідомляв УНН, у вівторок, 21 серпня настав сотий день з початку голодування українського режисера, політв’язня Олега Сенцова в російській в’язниці. У зв’язку з цим представники міжнародних правозахисних організацій, громадські діячі та політики висловились із закликом звільнити Сенцова та решту “бранців Кремля”, а в деяких містах навіть пройшли масові пікети.