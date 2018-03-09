Госдеп призвал РФ повлиять на боевиков и прекратить запугивание миссии ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Государственный департамент США призвал российское министерство обороны повлиять на боевиков, воюющих на Донбассе, чтобы они прекратили мешать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт в Twitter.
“Министерство обороны России: пожалуйста, прикажите боевикам, которых вы контролируете в восточной Украине, чтобы они прекратили насильственное запугивания международных наблюдателей СММ ОБСЕ”, — написала она, ссылаясь на отчет ОБСЕ об одном из таких случаев.
Нойерт напомнила об инциденте, когда наблюдателям 5 марта на временно оккупированной территории Донецкой области угрожал человек с автоматом АК-74.
“Вооруженный человек, употребляя нецензурную лексику, сказал на русском языке: „Немедленно убирайтесь отсюда! Если подъедет ближе, я буду стрелять“. При этом он постоянно держал первый автомобиль СММ на прицеле”, — заявили в миссии.