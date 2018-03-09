Держдеп закликав РФ вплинути на бойовиків і припинити залякування місії ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Державний департамент США закликав російське міністерство оборони вплинути на бойовиків, які воюють на Донбасі, щоб вони припинили заважати роботі спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє УНН з посиланням на мікроблог прес-секретаря Державного департаменту США Гізер Нойєрт у Twitter.
“Міністерство оборони Росії: будь ласка, накажіть бойовиків, яких ви контролюєте в східній Україні, щоб вони припинили насильницьке залякування міжнародних спостерігачів СММ ОБСЄ”, — написала вона, посилаючись на звіт ОБСЄ про один з таких випадків.
Нойєрт нагадала про інцидент, коли спостерігачам 5 березня на тимчасово окупованій території Донецької області погрожував чоловік з автоматом АК-74.
“Озброєний чоловік, вживаючи нецензурну лексику, сказав російською мовою: „Негайно забирайтеся звідси! Якщо під’їде ближче, я буду стріляти“. При цьому він постійно тримав перший автомобіль СММ на прицілі”, — заявили у місії.