Госдеп США показал документы о контактах между Помпео и Джулиани

На 100 страницах документов показано неоднократные контакты в марте между Помпео и Джулиани с помощью чиновников Белого дома. Они были опубликованы в одиннадцатый час установленного судом срока в рамках судебного процесса, инициированного некоммерческой организацией American Oversight, требовавшей обнародовать записи, касающиеся действий Трампа относительно Украины.

Письмо от 27 марта в опубликованных записях показало, что бывшая личная помощница Трампа Мадлен Вестерхаут помогла Джулиани связаться с Помпео после того, как команда Джулиани "пыталась и ни к чему не пришла по обычным каналам".

Опубликованные документы также включают письмо, подписанное шестью бывшими послами США относительно экс-посла США в Украине Мари Йованович.

MSNBC по этом поводу отмечает, что обнародованные Госдепом США документы показывают, как "клеветническая кампания Джулиани против Йованович достигла Помпео".

Напомним, демократы в Сенате США призывают Помпео не заниматься Украины.