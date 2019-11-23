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Держдеп США показав документи про контакти між Помпео і Джуліані

Держдеп США показав документи про контакти між Помпео і Джуліані

Київ • УНН

 • 13698 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Держдепартамент США в п'ятницю ввечері опублікував записи, в яких розкривається зв'язок між державним секретарем Майком Помпео і особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані. Про це пише Politico, передає УНН.

На 100 сторінках документів засвідчують неодноразові контакти в березні між Помпео і Джуліані за допомогою чиновників Білого дому. Вони були опубліковані в одинадцяту годину встановленого судом терміну у межах судового процесу, ініційованого некомерційною організацією American Oversight, яка вимагала оприлюднити записи, що стосуються дій Трампа щодо України.

Лист від 27 березня в опублікованих записах показав, що колишня особиста помічниця Трампа Мадлен Вестерхаут допомогла Джуліані зв'язатися з Помпео після того, як команда Джуліані "намагалася і ні до чого не прийшла по звичайних каналах".

Опубліковані документи також містять лист, підписаний шістьма колишніми послами США щодо екс-посла США в Україні Марі Йованович.

MSNBC з цього приводу зазначає, що оприлюднені Держдепом США документи показують, як "наклепницька кампанія Джуліані проти Йованович досягла Помпео".

Нагадаємо, демократи у Сенаті США закликають Помпео не займатися Україною.

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