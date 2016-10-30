Госдеп США приказал семьям дипломатов уехать из Стамбула
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Государственный департамент США приказал всем членам семей сотрудников стамбульского консульства покинуть Турцию. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Госдепа США по безопасности своих граждан, передает УНН.
"Государственный департамент принял это решение на основании информации служб безопасности, по которой группы экстремистов продолжают попытки совершить нападения на граждан США. Речь идет о районах Стамбула, где последние проживают и часто бывают", - говорится в рекомендациях.
В ведомстве уточнили, что это решение касается только семей сотрудников стамбульского консульства. Cамо учреждение продолжит работать в повседневном режиме, как и другие диппредставительства США в Турции.